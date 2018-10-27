La Juventus ha scelto Firenze per il ritiro pre Empoli, ecco dove hanno alloggiato Ronaldo e Co.

La Juventus, questo pomeriggio, affronterà l'Empoli per l'anticipo della decima giornata del campionato di Serie A e, come spesso accade, la comitiva bianconera ha raggiunto la Toscana con un giorno d...

La Juventus, questo pomeriggio, affronterà l'Empoli per l'anticipo della decima giornata del campionato di Serie A e, come spesso accade, la comitiva bianconera ha raggiunto la Toscana con un giorno di anticipo. La squadra di Massimiliano Allegri, tuttavia, non si è recata direttamente nella città in cui avrà luogo la partita ma ha invece scelto il capoluogo toscano per prepare al meglio la sfida. I campioni d'Italia hanno infatti alloggiato in hotel di Novoli, a Firenze, dal quale poi raggiungeranno lo stadio "Carlo Castellani" per affrontare i ragazzi di Andreazzoli.