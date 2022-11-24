L'enorme ego di Bernardeschi: "Capisco Ronaldo, anche io sono stato criticato per le mie scelte"

Federico Bernardeschi ha commentato sulla Rai la vicenda Cristiano Ronaldo, paragonandolo alle sue scelte non condivise da tutti

Federico Bernardeschi, ospite del Circolo dei Mondiali, ha parlato della vicenda Cristiano Ronaldo facendo anche un paragone con lui stesso, queste le sue parole:

Cristiano Ronaldo? Avendolo vissuto di persona e visto lavorare ogni giorno, è davvero così. È lui che fa se stesso. E devo dire che c’è riuscito. Si parla sempre tanto di lui come di altri grandissimi campioni. Quando un uomo è in questa posizione credo non sia giusto giudicare quello che fa o non fa per la sua carriera. Se vorrà smettere smetterà, altrimenti continuerà. Sarà lui a decidere, come è giusto che sia. Cristiano Ronaldo a livello di educazione del lavoro e di mentalità e tutto il resto chi l’ha vissuto può solo ringraziarlo. Solo guardandolo era un esempio. Ognuno di noi vive delle transizioni nella vita e passa momenti differenti, anche io posso dire lo stesso anche se con un eco mediatico diverso, sono stato criticato per delle scelte fatte. Se ha fatto questa scelta col Manchester se la sentiva. Sarà lui a far vedere ciò che è"

L'OPINIONE DI GONZALO RODRIGUEZ

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