Balotelli contro il Genoa: “Qui qualcuno si meriterebbe il Mario 16enne e ribelle non quello maturo”

Tramite una storia Instagram in cui si allena in palestra Mario Balotelli ha voluto lanciare un messaggio contro probabilmente la sua squadra. Balotelli infatti nella storia ha scritto. “Qui qualcuno si meriterebbe il Mario 16enne e ribelle e non il Mario maturo, forse capirebbero cosa comporta veramente mancar di rispetto così”.

Il messaggio probabilmente è diretto al suo Genoa visto che l’ex attaccante della nazionale non viene più convocato dal Grifone ed è ormai rimasto ai margini della squadra. Ricordiamo che SuperMario aveva firmato per il Genoa perché cercato da Gilardino che in quel momento allenava il Genoa, ma poche settimane dopo la firma Gilardino è stato esonerato per far posto a Vieira con cui storicamente Balotelli non ha un buon rapporto.