Balotelli si offre all'Italia: "Voglio tornare in Serie A, sono in forma"

L'attaccante italiano è in cerca di una nuova sistemazione e desidererebbe ripartire dalla Serie A

A Sportmediaset ha parlato l'ex ragazzo prodigio del calcio italiano Mario Balotelli che, dopo aver finito la sua avventura in Turchia con l'Adana Demirspor, è attualmente svincolato ed in cerca di una nuova opportunità di rilancio: "Non mi piacciono le cose che escono su di me, si cerca di dipingermi sempre nel modo peggiore. Mi sto allenando da solo per stare in forma, faccio parte fisica e con il pallone, sto bene e mi sento che posso dire ancora la mia. Ho avuto diverse offerte dall'estero, ma vorrei tornare in Italia, voglio tornare in Serie A. Aspetto la giusta chiamata per dimostrare ancora chi sono." Balotelli attualmente è tornato nel bresciano dove è cresciuto e si sta allenando per avere la miglior condizione, può essere ancora una possibilità in A?

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