Tacconi duro: "Avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci, calcio di oggi è una noia mortale"

Stefano Tacconi ex portiere della Juventus ha rilasciato un intervista a Repubblica, queste le sue parole: "La malattia ha lasciato strascichi, specie alla gamba destra, se avessi allenato Cassano e B...

Stefano Tacconi ex portiere della Juventus ha rilasciato un intervista a Repubblica, queste le sue parole: "La malattia ha lasciato strascichi, specie alla gamba destra, se avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci in culo non so fino a dove. Da dirigente, a quelli come Tacconi avrei detto di fumare e bere meno. Che poi è quello che mi dicono Laura e Andrea. Sono i miei dirigenti"

Il calcio Moderno? "È di una noia mortale. Sono tornato allo stadio per Juve-Napoli: una palla. Noi portieri eravamo dei pazzi, adesso sono tutti a modino e giocano con i piedi. Io appena avevo la palla la tiravo più lontano che potevo".

CT ISLANDA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/ct-islanda-ha-scelto-gudmundsson-di-non-venire-in-nazionale-aveva-bisogno-di-riprendersi/272415/