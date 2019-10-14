Balotelli, Commisso lo voleva alla Fiorentina, ma Pradè non lo ha voluto. Il motivo...

Mario Balotelli lunedì affronterà la Fiorentina, squadra a cui è stato accostato questa estate. Secondo quello che riporta La Nazione, la voce era fondata. A Commisso piaceva molto e parlava spesso di...

Mario Balotelli lunedì affronterà la Fiorentina, squadra a cui è stato accostato questa estate. Secondo quello che riporta La Nazione, la voce era fondata. A Commisso piaceva molto e parlava spesso di lui con Pradè, che però ogni volta stoppava questa situazione di mercato. I soldi a lui destinati alla fine sono stati usati per Ribery: ecco perché alla fine l’attaccante non è arrivato in viola, dove aveva uno sponsor indiretto nel clan azzurro guidato da Mancini. Inoltre Balotelli avrebbe messo del tutto in ombra Vlahovic.