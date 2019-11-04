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Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"

Ecco cosa ha scritto l'attaccante della Fiorentina Boateng su Instagam riguardo all'episodio del giocatore del Brescia Balotelli mentre stava giocando contro il Verona: "Sei anni dopo non è cambiato n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 21:07
Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo" -
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Ecco cosa ha scritto l'attaccante della Fiorentina Boateng su Instagam riguardo all'episodio del giocatore del Brescia Balotelli mentre stava giocando contro il Verona: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Ma noi non molliamo. Continuiamo a lottare tutti insieme contro il razzismo".

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