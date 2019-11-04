Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"
Ecco cosa ha scritto l'attaccante della Fiorentina Boateng su Instagam riguardo all'episodio del giocatore del Brescia Balotelli mentre stava giocando contro il Verona: "Sei anni dopo non è cambiato n...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 21:07
Ecco cosa ha scritto l'attaccante della Fiorentina Boateng su Instagam riguardo all'episodio del giocatore del Brescia Balotelli mentre stava giocando contro il Verona: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Ma noi non molliamo. Continuiamo a lottare tutti insieme contro il razzismo".