Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"

Ecco cosa ha scritto l'attaccante della Fiorentina Boateng su Instagam riguardo all'episodio del giocatore del Brescia Balotelli mentre stava giocando contro il Verona: "Sei anni dopo non è cambiato n...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2019 21:07

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