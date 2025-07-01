Balotelli attacca il Genoa: "Persone senza rispetto. Vieira temeva faccessi gol perchè poi dovevo giocare"

Ora mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro: hanno avuto tempo 7 mesi, mi hanno mancato di rispetto senza un motivo e senza una scusa

Uno sfogo durissimo, quello di Mario Balotelli al podcast Centrocampo, il giorno dopo la scadenza del suo contratto con il Genoa, club in cui ha giocato negli ultimi mesi pur toccando assai di rado il campo, specie da un certo momento in poi.

E proprio di questo problema nei rapporti ha parlato lo stesso Balotelli: "Se non hanno saputo rispettare l'impegno preso è un problema del Genoa, non le reputavo persone così, senza rispetto. Una mancanza a livello umano. Ora mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro: hanno avuto tempo 7 mesi, mi hanno mancato di rispetto senza un motivo e senza una scusa. Mai fatto niente, col Napoli anzi ho giocato 4 minuti e per poco non ho fatto gol. Sembrava quasi si fosse preso paura, Vieira: ha problemi di protagonismo. Temeva che facessi gol, poi avrei dovuto giocare e lui non voleva, è più di un'impressione. Ha voluto fare il salvatore del Genoa, non gli stava bene che i giornalisti gli chiedessero sempre di me".

Prosegue e conclude quindi Balotelli: "Io al club l'ho detto, non ho manco un numero e sono l'anti-giornalismo. Mi sono rapportato con persone che mi hanno deluso, sotto ogni aspetto. Eppure quando abbiamo giocato insieme, con Vieira non abbiamo mai avuto problemi: a Nizza giocavo, a volte mi tirava fuori dicendomi che dovevo correre di più. Ma avevo fatto un botto di gol, perché stravolgere tutto? Non accettava tutto questo, gli davo dei consigli e poteva ascoltarmi invece che mandarmi a quel paese. Per me è solo protagonismo, vuole essere lui al centro. Non vedo altre motivazioni, oppure gli sto sui coglioni". Lo riporta TMW.