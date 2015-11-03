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Notizie Patrick Vieira Fiorentina

Balotelli attacca il Genoa: "Persone senza rispetto. Vieira temeva faccessi gol perchè poi dovevo giocare"

01 luglio 2025 18:04

Di Marzio: "Per la Fiorentina Pioli è la prima scelta, ma nella lista c'è anche Patrick Vieira"

05 giugno 2025 21:54

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