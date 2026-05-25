Corsport: "Spunta anche Patrick Vieira tra i nomi valutati da Fabio Paratici per la panchina viola”

Il tecnico piace a Paratici per la sua esperienza internazionale e la forte personalità

Paolo Vanoli sarà premiato questa sera a Montecatini Terme in occasione del Trofeo Maestrelli. Successivamente rimarrà in Toscana per raggiungere Firenze, dove potrebbe incontrare già domani, o al più tardi dopodomani, Fabio Paratici.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dal confronto potrebbero emergere due scenari: la conferma di Vanoli sulla panchina viola, soluzione inizialmente preferita da Paratici ma legata anche a dinamiche interne ed esterne al club, oppure un cambio di guida tecnica.

In quest’ultimo caso, il nome in pole sarebbe quello di Fabio Grosso, considerato la principale alternativa all’interno di una lista piuttosto ristretta. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunto anche Patrick Vieira, profilo particolarmente gradito a Paratici per la sua esperienza internazionale e la forte personalità. L’ex tecnico del Genoa, sostituito lo scorso novembre da Daniele De Rossi, rispecchierebbe infatti le caratteristiche cercate dal responsabile dell’area tecnica.