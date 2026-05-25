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Vieira si propone alla Gazzetta dello Sport: "Sono pronto per una nuova avventura in A, ho carattere"

Il tecnico francese potrebbe diventare il successore in panchina di Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 21:30
Vieira si propone alla Gazzetta dello Sport: "Sono pronto per una nuova avventura in A, ho carattere" -
Patrick Vieira
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In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il tecnico francese ex Genoa Patrick Vieira ha parlato del suo futuro, proponendosi alla Serie A: "Ho tanta esperienza e carattere, sono pronto ad abbracciare un nuovo progetto in Italia dove posso dare tanto e fare bene. Sono disponibile per ascoltare chiunque."

Il nome del francese è uscito anche tra i papabili per la panchina viola e magari queste sue parole sono un invito a chiamarlo.

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