Vieira si propone alla Gazzetta dello Sport: "Sono pronto per una nuova avventura in A, ho carattere"
Il tecnico francese potrebbe diventare il successore in panchina di Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 21:30
In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il tecnico francese ex Genoa Patrick Vieira ha parlato del suo futuro, proponendosi alla Serie A: "Ho tanta esperienza e carattere, sono pronto ad abbracciare un nuovo progetto in Italia dove posso dare tanto e fare bene. Sono disponibile per ascoltare chiunque."
Il nome del francese è uscito anche tra i papabili per la panchina viola e magari queste sue parole sono un invito a chiamarlo.