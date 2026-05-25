Vieira si propone alla Gazzetta dello Sport: "Sono pronto per una nuova avventura in A, ho carattere"

Il tecnico francese potrebbe diventare il successore in panchina di Vanoli

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il tecnico francese ex Genoa Patrick Vieira ha parlato del suo futuro, proponendosi alla Serie A: "Ho tanta esperienza e carattere, sono pronto ad abbracciare un nuovo progetto in Italia dove posso dare tanto e fare bene. Sono disponibile per ascoltare chiunque."

Il nome del francese è uscito anche tra i papabili per la panchina viola e magari queste sue parole sono un invito a chiamarlo.