Balotelli: "Sono un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe. Non inventatevi le cose"

Mario Balotelli torna a parlare e lo fa ancora una volta tramite i suoi profili social. L’attaccante del Genoa ha pubblicato una storia su Instagram, dopo le tanti voci che lo vedrebbero in uscita dal...

Mario Balotelli torna a parlare e lo fa ancora una volta tramite i suoi profili social. L’attaccante del Genoa ha pubblicato una storia su Instagram, dopo le tanti voci che lo vedrebbero in uscita dal Grifone, per lo scarso minutaggio che gli sta dando l’allenatore Patrick Vieira: “Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei TIFOSI e poi della ‘società’”.

PEDULLÀ: “KAYODE AL BRENTFORD IN PRESTITO ONEROSO CON DIRITTO A 17,5 MILIONI E 10% SULLA FUTURA RIVENDITA”

https://www.labaroviola.com/pedulla-kayode-al-brentford-in-prestito-oneroso-con-diritto-a-175-milioni-e-10-sulla-futura-rivendita/285677/