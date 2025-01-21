Pedullà: "Kayode al Brentford in prestito oneroso con diritto a 17,5 milioni e 10% sulla futura rivendita"

Niente Parma. E neanche Roma. Mai davvero in pista per Kayodeche ha scelto il Brentford, il club – che come anticipato già il 26 dicembre – lo aveva seguito con attenzione per poi fare uno scatto deci...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2025 11:15

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