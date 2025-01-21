Romano: "Brentford in chiusura per Kayode. Via libera del giocatore per il trasferimento"

Il futuro di Micheal Kayode sarà in Premier League. Dopo un inizio di stagione non esaltante con la maglia della Fiorentina, il terzino ha trovato sempre meno spazio nelle gerarchie di Raffaele Pallad...

Il futuro di Micheal Kayode sarà in Premier League. Dopo un inizio di stagione non esaltante con la maglia della Fiorentina, il terzino ha trovato sempre meno spazio nelle gerarchie di Raffaele Palladino (complice la concorrenza con Dodó).E, adesso, il suo futuro sarà in Inghilterra con la maglia del Brentford, come raccontato su Passione Fiorentina. La conferma arriva anche da Fabrizio Romano che attraverso il suo profilo X ha così parlato della trattativa, confermando l'imminente chiusura: "Il Brentford si sta avvicinando all'accordo di Michael Kayode con la Fiorentina. Negoziati nelle fasi finali dopo il via libera del giocatore, dettagli chiave chiariti nei colloqui da club a club".

CORRIERE FIORENTINO: “PALLADINO HA LA FIDUCIA MA SERVE UNA SVOLTA. ORA CHIEDE DI REMARE NELLA STESSA DIREZIONE”

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