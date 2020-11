Graziani: “No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame…”

“Mario Balotelli? Lasciatelo perdere – ha detto Ciccio Graziani a La Nazione – Vlahovic? Gli darei continuità, per lui è l’ultima chance. Cutrone? Tutti quei milioni non li spenderei, almeno al momento non lo riscatterei. Kouame mi sembra il più affidabile ma non come centravanti. Pedro? Un rischio, se si fa male nuovamente 16 milioni buttati, due allenatori non lo vedevano…”

