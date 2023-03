Mancini risponde all’attacco di Balotelli: “Speriamo che lui possa essere in forma davvero”

“Gli attaccanti in Italia ci sono e sono in forma”. Così, via social, Mario Balotelli ha mandato un messaggio chiaro a Roberto Mancini. Che, in conferenza stampa alla vigilia della gara fra l’Italia e Malta, replica così al suo ex pupillo: “Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano – ha detto il ct – Non so a cosa si riferisca… Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma”. Lo riporta TMW

