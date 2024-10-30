Balotelli alla Fiorentina? Il suo migliore amico: “Non c’è mai stato nulla. Ultimo treno? Sicuramente sì”

Credo che farà davvero bene

Uno dei più cari amici di Mario Balotelli questa sera è intervenuto a Radio Bruno: “Mi ha stupito la voglia che Balotelli ha avuto nel tornare in Serie A. Il suo ritorno non sarà come quello delle altre volte, adesso ha capito l’importanza delle sue capacità. Credo che farà davvero bene. Conoscono tutti le sue qualità, aveva solo bisogno di una pausa, con l’età si matura. Ultimo treno? Sicuramente sì. A Mario non c’è nulla da insegnargli, domani non giocherà. Lui alla Fiorentina? Che io sappia non c’è mai stato nulla”.

https://www.labaroviola.com/viviano-chi-ha-criticato-kean-o-de-gea-non-capisce-una-sa-champions-chissa-ma-non-credo-sia-alla-portata/274804/