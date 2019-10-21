Brescia in allarme per Balotelli: oggi la decisione finale

Balotelli provato nell'allenamento di ieri con le riserve, ha però svolto l'intera seduta normalmente. Oggi la decisione finale.

Mario Balotelli ha svolto ieri l'intera seduta di allenamento secondo La Gazzetta dello Sport, ma nella partitella finale è stato inserito tra le riserve, con Corini che gli ha preferito Florian Aye. Oggi nella rifinitura si prenderà una decisione finale sull'ex attaccante del Marsiglia, in merito all'impiego di stasera nella gara contro la Fiorentina.