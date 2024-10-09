Balotelli torna in Serie A? Pedullà: "Contatti in corso con il Genoa. Torino sullo sfondo"

Mario Balotelli vuole giocare in Serie A, il Genoa può essere un’opportunità. Nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti: il club rossoblù vuole prendere un attaccante svincolato, a maggior ragi...

Mario Balotelli vuole giocare in Serie A, il Genoa può essere un’opportunità. Nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti: il club rossoblù vuole prendere un attaccante svincolato, a maggior ragione dopo l’ennesimo infortunio della stagione (Vitinha). E alla larga da recenti e infondate smentite che volevano il club non interessato perché impegnato alla ricerca di un centrocampista offensivo. Il Genoa ha aperto, Balotelli anche, quindi i dialoghi sono in corso: non ci sono accordi, ma si sta lavorando per arrivare a una soluzione. Sullo sfondo, per ora nulla di più, il Torino che non ha affondato dopo il grave infortunio a Zapata. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

Radio Bruno, Kean lavora a parte coi medici al Viola Park per recuperare dal mal di schiena

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