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Balotelli torna a far parlare di sè: calcione alla fotocamera di un fotografo durante la gara di ieri

Altra bravata targata Mario Balotelli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 16:58
Balotelli torna a far parlare di sè: calcione alla fotocamera di un fotografo durante la gara di ieri -
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Uscito al 72' della gara Genoa-Brescia sul risultato di 1-1 (partita poi finita 3-1 per il Grifone) Mario Balotelli, per far posto ad Alfredo Donnarumma, l'ex Marsiglia ha dato un calcio (rompendola) alla fotocamera Canon del fotografo vicino al Genoa Massimo Lovati. Lo stesso professionista è poi tornato sull'accaduto attraverso un post su Instagram, chiedendo maggiore rispetto ed i danni al Brescia per la situazione venutasi a creare.

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