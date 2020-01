A Capodanno incidente per Mario Balotelli alle prime luci dell’alba dopo aver festeggiato l’inizio del 2020, l’attaccante delle rondinelle è andato a sbattere con l’auto contro il cancello di un’abitazione a Brescia. Alla guida della Fiat 500 Abarth c’era un amico di Supermario, non sono state riportate conseguenze nell’incidente, a piedi poi è tornato a casa. La parte anteriore dell’auto è stata distrutta, in mattinata è stata rimossa.

