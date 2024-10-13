Viviano: "Balotelli molto più forte di Vlahovic, chi lo prende fa un affare. Potrebbe giocare ovunque"

Balotelli è vicino al ritorno in serie A con la maglia del Genoa, Emiliano Viviano parla cosi dell'attaccante azzurro

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e grande amico di Balotelli, ha parlato a TvPlay del possibile ritorno di Balotelli in serie A, queste le sue parole:

"Balotelli ad oggi giocherebbe ovunque in serie A, se fa una preparazione come si deve va cosi. La componente fisica è importante, se non dovesse stare bene non giocherebbe da nessuna parte, se recupera gioca dove vuole anche se è solo al 70%. Lui si sempre allenato, non è mai stato fermo, non si è mai fermato per nessun infortunio.

Chi lo prende fa un grande affare, non sta bene cosi fisicamente da tempo, si sta allenando fortissimo, vuole dimostrare a chi ha dei dubbi che lui può fare la differenza in Italia ancora adesso. I costi di oggi di Balotelli non sono quelli di qualche anno fa, quindi ci sono meno rischi. Lui non ne fa una questione di soldi, vuole tornare per dimostrare a tutti che si sbagliano. Secondo me tra Torino e Genoa il toro ne ha più bisogno anche se Gilardino lo conosce benissimo.

Balotelli non è mai stato deleterio all'interno dello spogliatoio, ha sempre fatto male a se stesso, mai agli altri. A Mario lo vogliono bene tutti, ha volte è andato fuori dalle righe e questo è fuori dubbio ma al gruppo lui non fa del male. A Monza in serie B ha fatto male ma lo volevano bene tutti. Lui oggi non può fare la seconda punta nelle grandi perchè metterebbe grandi pressioni a chi fa il primo attaccante.

Alla Juventus non potrebbe andare perchè alla seconda partita che Vlahovic non segna sarebbe un problema perchè la sua ombra sarebbe enorme. Con tutto il rispetto per Vlahovic, ma Balotelli era molto più forte di lui. Capisco che nessun dirigente o allenatore non vorrebbe Balotelli come alternativa di un titolare, come se a fine carriera qualcuno avesse preso Buffon come secondo di un portiere normale. Lui quest'estate ha dato veramente disponibilità a tutti, anche a squadra inimmaginabili per lui ma si è sentito dire di no per dare precedenza a giocatori che mi veniva da vomitare a sentir il solo nome"

DEPAY, DALLA FIORENTINA AL BRASILE, ADESSO CERCA ALTRA SQUADRA...

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