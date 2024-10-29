Corriere dello Sport svela: "Balotelli oggi in gruppo. Può giocare nel finale di Fiorentina-Genoa"

Balotelli probabilmente debutterà in Genoa-Fiorentina

Mario Balotelli è il nuovo innesto del Genoa in attacco, e del programma che avrà la punta in questi giorni in vista del suo debutto, che potrebbe avvenire già giovedì nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina. Come spiega il quotidiano nel pomeriggio di ieri Balotelli ha svolto allenamento personalizzato sul prato di Pegli con indizi già incoraggianti: SuperMario sarà convocato per la sfida di giovedì al Ferraris con i viola e potrebbe giocare magari uno spezzone di gara nel finale. Oggi si allenerà insieme al resto della squadra e saranno fatte altre valutazioni ma la strada quella giusta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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