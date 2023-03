Balotelli punge Mancini: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi”

Mario Balotelli si rende – ancora una volta – protagonista fuori dal campo. Il trentaduenne attaccante italiano, in forza al Sion, sui propri canali social ha detto la sua sull’emergenza prime punte che sta colpendo la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Recente, infatti, la convocazione dell’oriundo Mateo Retegui. Il pensiero di Super Mario: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma… fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai”.