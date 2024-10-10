Il Genoa valuta Balotelli ma serve l'ok della proprietà americana che trattava De Gea da svincolato

Gli infortuni in attacco suggeriscono al Genoa di tornare a pensare agli svincolati, scrive oggi Il Secolo XIX: un nome potrebbe essere quello di Candreva, ma il tecnico non lo ha inserito tra le prio...

Gli infortuni in attacco suggeriscono al Genoa di tornare a pensare agli svincolati, scrive oggi Il Secolo XIX: un nome potrebbe essere quello di Candreva, ma il tecnico non lo ha inserito tra le priorità, Mario Balotelli invece potrebbe essere un profilo più gradito. Nelle scorse settimane gli agenti dell’ex attaccante azzurro lo avevano proposto più volte al Genoa che però aveva declinato.

Adesso l’emergenza cresce e quindi qualche contatto tra le parti c’è stato, per capire le eventuali richieste da parte di Balotelli. Che si sta allenando a casa sua, a Brescia. Il Genoa valuta, ma è difficile che si decida di intervenire già adesso, anche perché servirebbe pure l’ok della proprietà americana e ogni mossa viene ponderata con grande attenzione. Certamente il mercato rossoblù si è fatto molto complicato, lo stesso Blazquez nei giorni scorsi aveva spiegato che la proprietà: "in estate ci ha costretto a dire prima vendi e dopo compra".

Tra gli obiettivi inseguiti e non centrati nello scorso mercato ci sono due giovani di talento come Oristanio e Maldini. Il primo è finito al Venezia, dove sta mettendo in mostra le sue qualità. Il secondo è rimasto al Monza e si è guadagnato la convocazione in Nazionale. E le ultime gare hanno aumentato i rimpianti anche per quel che riguarda De Gea: poteva arrivare da svincolato, un accordo di massima era già stato trovato, alla fine da New York non è arrivato il via libera e alla fine il portiere spagnolo se ne è andato alla Fiorentina.

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