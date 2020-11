Luca Calamai, giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulle vicende di casa viola:

“Pedro? Il calcio brasiliano è diverso da quello italiano, non credo che ritornerà a Firenza, magari tornerà in Europa per giocare nel Porto. Balotelli? Assolutamente no, in Italia Balotelli può giocare solo nella Juventus. Non si può fare da tutor a lui che tiene sempre il muso con tutti.

Contro il Benevento l’assenza più pesante sarà quella di Pezzella, che è il vero leader di questa squadra. Sono sicuro che giocherà sempre Bonaventura come anche Borja Valero avrà il suo spazio. Mezz’ora in campo di Borja vale tantissimo. Da quanto so Caceres sarà il terzino destro di questa squadra. Venuti? Io lo vorrei sempre in squadra.

Vlahovic? Dovrebbe allenarsi anche dopo gli allenamenti, dovrebbe essere cacciato dal campo per la voglia di migliorarsi ma questo non avviene. L’esempio deve essere Batistuta da questo punto di vista. Non vedo tutto questo in Vlahovic e tutto ciò mi preoccupa. Gli alibi per lui sono finiti”

