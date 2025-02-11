Balotelli al fianco di Kean: "È italiano, è nero ed è il mio fratellino. Siamo fieri di te"

Anche Mario Balotelli si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, Super Mario ha...

Anche Mario Balotelli si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, Super Mario ha voluto mandare un messaggio: "È italiano, è nero ed è il mio fratellino. Siamo fieri di te noi italiani e africani veri". Non è tardata ad arrivare la risposta di Kean che ha repostato la storia aggiungendo: "Razzisti siete rimasti soli".

INTER SI SCHIERA AL FIANCO DI KEAN

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