Balotelli non convocato, Grosso: "Situazione ingigantita, ma deve riuscire ad aiutarsi"

L'esordio in panchina con lo 0-4 interno contro il Torino, l'allontanamento di Balotelli dall'allenamento del mercoledì nel centro sportivo di Torbole e lo sguardo sulla trasferta dell'Olimpico contro...

L'esordio in panchina con lo 0-4 interno contro il Torino, l'allontanamento di Balotelli dall'allenamento del mercoledì nel centro sportivo di Torbole e lo sguardo sulla trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Alla vigilia dell'impegno di campionato, Fabio Grosso fa il punto sul suo Brescia, oggi ultimo in classifica con 7 punti ma a -3 dalla zona salvezza. Inevitabile che il primo punto all'ordine del giorno riguardi proprio Balotelli: "Non voglio né minimizzare nè gonfiare la situazione – le parole di Grosso ai microfoni di Sky Sport - eravamo nel nostro centro sportivo in cui difficilmente si riesce a lavorare lontano da occhi indiscreti, così a volte vengono fuori cose che sono poi ingigantite inutilmente. A me piace parlare di squadra, credo nei valori comuni e nelle qualità degli allenamenti. A volte può capitare che un giocatore non riesca ad allenarsi a ritmi alti o non sia in giornata. Non mi piace che questo condizioni lui o i suoi compagni. In quel momento ho messo Mario da parte, ho fatto entrare un suo compagno ed è tutto finito lì. Lo immaginavo già ma mi sto rendendo conto che qualsiasi cosa lo riguardi viene ingigantita. Questo non lo aiuta. A me invece piacerebbe tanto riuscire ad aiutarlo, però riesco ad arrivare fino a un certo punto".

Balotelli non convocato

Balotelli non è stato convocato per la sfida contro la Roma. Prima della decisione Grosso aveva spiegato: "Questo mi piacerebbe dirlo prima alla squadra e poi comunicarlo". Con un messaggio per Mario: "La maggior parte del lavoro spetta a lui e lo sa, ne abbiamo parlato diverse volte. Deve essere in grado di mettersi a disposizione dei compagni perché le qualità per poter essere importante in questa squadra le ha ma non può prescindere dalle altre che poi determinano tutti i percorsi".

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