Nazione, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di prendere Balotelli. Si seguono altre strade

Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, la Fiorentina non ha alcun interesse per Mario Balotelli. Attaccante svincolato che, per non perdere la forma, si sta allenando con il Franciacorta, squadra di serie D. Ecco, il suo direttore generale in un intervista pubblicata ieri (LEGGI QUI) ha espresso il desiderio di vederlo con la maglia viola. In realtà la Fiorentina non è assolutamente interessata al bomber svincolato e i movimenti dei dirigenti gigliati sembrano andare in tutt’altra direzione.

LEGGI ANCHE, DAL BRASILE ANNUNCIANO, IL FLAMENGO VUOLE RISCATTARE PEDRO MA CHIEDE PAGAMENTO DILAZIONATO