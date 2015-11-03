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Notizie Franciacorta Fiorentina

Nazione, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di prendere Balotelli. Si seguono altre strade

15 novembre 2020 12:27

"Balotelli si allena con noi. Ha ricevuto tante proposte. Mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina"

14 novembre 2020 16:31

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