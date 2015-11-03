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Notizie Franciacorta Fiorentina
Nazione, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di prendere Balotelli. Si seguono altre strade
15 novembre 2020 12:27
"Balotelli si allena con noi. Ha ricevuto tante proposte. Mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina"
14 novembre 2020 16:31
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2020
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