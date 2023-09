Jovic non emerge nemmeno al Milan, si propone Balotelli: “Sono qua, posso fare io il vice Giroud”

Il mondo Milan si sta accorgendo che Jovic non sembra essere all’altezza della situazione per giocare nella squadra rossonera e di ricoprire il ruolo di vice Giroud. Questo quesito è stato posto a Mario Balotelli, intervistato da Tv Play, ha parlato di un possibile suo acquisto al Milan. Queste le sue parole registrate da TMW:

Il Milan ha bisogno di un vice-Giroud?

“Io sono qua (Ride ndr). San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio, non è per tutti i calciatori. Oltre ad acquistare giocatori forti, la dirigenza deve prendere calciatori con tanta, tanta personalità”.

Il pensiero di Supermario, quindi, si sposta su un’altra sua ex squadra come l’Inter: “Per come intendo io il calcio, mi piace molto più Thuram di Lukaku. Ma negli anni dell’Inter di Conte, Lukaku è stato devastante. Thuram è più tecnico, più per gli scambi. Lukaku invece è più un calciatore di potenza. L’Inter quest’anno può vincere lo Scudetto. La vedo in vantaggio rispetto a Juventus e Milan, in questo momento. Per come sono messe in campo oggi, sicuramente l’Inter sta meglio. Qualitativamente e numericamente è una squadra forte. Marko Arnautovic è fortissimo, è un buon acquisto per l’Inter. Gli auguro di ritornare il prima possibile, di fare i gol, di fare il jolly per la squadra. Non è facile rimpiazzare Dzeko. Lui è un fenomeno. Ho giocato con lui, è un fenomeno vero”.

Lei all’Inter per fare il quarto attaccante?

“Gioco all’Adana, sto bene qua”.

