Ieri l’accordo, oggi l’annuncio. Nico Gonzalez rinnova fino al 2028, ingaggio che sale a 3 milioni

A gennaio doveva andare al Leicester, poi in estate qualcuno parlava di trattativa che poteva decollare con il Brentford. Nulla di tutto questo, Nico Gonzalez non hai preso in considerazione l’ipotesi di un suo trasferimento negli ultimi mesi, al contrario, si è preso la maglia numero dieci, ha preso per mano la squadra ed ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Un accordo arrivato nella giornata di ieri, oggi, salvo cambiamenti di programma, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della società viola. Durata del contratto che passa da giugno 2026 a giugno 2028, ingaggio che passa da 2 milioni e mezzo a 3 milioni netti. Insomma, un aumento di 500 mila euro per il giocatore argentino, simbolo della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

