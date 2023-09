Dodò scrive: “Grazie di tutto Firenze, sono felice di stare con voi. Tornerò più forte di prima”

Dodò ha voluto scrivere un messaggio dopo la notizia dell’infortunio grave al ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione. Queste le sue parole: “Grazie Firenze per tutto, sono molto felice in questo club, che amo così tanto, tornerò più forte, dando gioia a tutti voi, e a tutti i miei compagni che faranno il tifo per loro, Jaja, arrivo indietro e su questo fianco destro nessuno mi ferma. Forza Viola”

