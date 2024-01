Viviano: “Prenderei Balotelli alla Fiorentina, non è una serpe nè un problema per lo spogliatoio”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e adessso all’Ascoli in Serie B ha parlato di Balotelli a tvplay, queste le sue parole: “Dopo che vedo da un anno e mezzo fare 56 cross a partita e non prenderne una, certo lo che prenderei. Io non ho paura di lui, le persone hanno paura di Balotelli, le persone pensano che sia problematico per lo spogliatoio. I calciatori problematici per lo spogliatoio ce n’è pieno il mondo. Qualcuno viene descritto come un idolo perchè è bravo a fare la faccia d’angelo e poi dentro sono delle serpi. Il problema è che bisogna avere le palle per gestire la personalità, bisogna avere le palle per gestire il talento e a volte dietro le facce belline che tanti anni vengono incensate come grandi personaggi, uomini veri, si nascondono delle serpi vere. Quelli sono pericolosi per gli spogliatoi, non Mario.”

