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I fascisti di Forza Nuova ancora contro Balotelli, appeso striscione: "Sei africano"

A distanza di dieci giorni dalla partita tra Hellas Verona e Brescia durante la quale Mario Balotelli ha calciato la palla verso un settore di tifosi veronesi a causa delle offese ricevute, il giocato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 17:07
I fascisti di Forza Nuova ancora contro Balotelli, appeso striscione: "Sei africano" -
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A distanza di dieci giorni dalla partita tra Hellas Verona e Brescia durante la quale Mario Balotelli ha calciato la palla verso un settore di tifosi veronesi a causa delle offese ricevute, il giocatore bresciano continua a essere al centro dell'attenzione anche politica del nostro paese. Ieri notte infatti, il partito Forza Nuova ha affisso ai cancelli dell'Allianz Stadium di Torino uno striscione con scritto: "Mario hai ragione, sei africano". Un nuovo attacco nei confronti dell'attaccante dopo le parole di Castellini, ultras gialloblu ed esponente dello stesso partito, che aveva dichiarato: "Balotelli non sarà mai del tutto italiano".

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