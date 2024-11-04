Balotelli torna in Serie A, pochi minuti per lui ma subito un brutto fallo commesso, ammonito

L'ex attaccante di Inter e Milan è tornato a calcare il palcoscenico più prestigioso di Italia dopo 4 anni di assenza

Mario Balotelli è tornato oggi a giocare in Serie A dopo 1701 giorni con la maglia del Genoa in occasione del match odierno disputato al Tardini con i ducali di Pecchia. L'attaccante bresciano è entrato al minuto 86 quando i suoi conducevano già 1-0 con rete di Pinamonti, e ha commesso un brutto fallo nel corso del recupero venendo immediatamente ammonito. Non un bell'inizio per Balotelli che però sarà una nuova alternativa per il tecnico Gilardino già falcidiato dagli infortuni soprattutto nel reparto avanzato.

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