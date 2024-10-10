Sentite Viviano: "Chi prende Balotelli A fa un affare, al top era molto più forte di Vlahovic"

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato del possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A: “Chi prende Balotelli fa un affare. Non sta così be...

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato del possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A: “Chi prende Balotelli fa un affare. Non sta così bene fisicamente da tempo, si sta allenando fortissimo, sta da Dio ed è carico come una molla. Questa estate aveva l’intenzione di tornare in Italia e di dimostrare a chi giustamente ha dei dubbi, che può ancora fare la differenza. Credo che chiunque lo prenda, faccia un affare”.

BERARDI RIVELA: “SE A GENNAIO SARÒ AL 100% E ARRIVERÀ L’OFFERTA GIUSTA ANDRÒ VIA DAL SASSUOLO”

https://www.labaroviola.com/berardi-rivela-se-a-gennaio-saro-al-100-e-arrivera-lofferta-giusta-andro-via-dal-sassuolo/271818/