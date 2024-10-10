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Sentite Viviano: "Chi prende Balotelli A fa un affare, al top era molto più forte di Vlahovic"

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato del possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A: “Chi prende Balotelli fa un affare. Non sta così be...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2024 14:45
Sentite Viviano: "Chi prende Balotelli A fa un affare, al top era molto più forte di Vlahovic" -
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Intervenuto ai microfoni di TVPlay, l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato del possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A: “Chi prende Balotelli fa un affare. Non sta così bene fisicamente da tempo, si sta allenando fortissimo, sta da Dio ed è carico come una molla. Questa estate aveva l’intenzione di tornare in Italia e di dimostrare a chi giustamente ha dei dubbi, che può ancora fare la differenza. Credo che chiunque lo prenda, faccia un affare”.

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