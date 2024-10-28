Balotelli in campo contro la Fiorentina? Il suo preparatore: "Gila lo lancerà una mezz'ora o 45 minuti"

Può solo fare meglio rispetto a chi c'è già

Mario Balotelli è un calciatore del Genoa. La sua prima partita con la maglia rossoblù potrebbe essere proprio giovedì contro la Fiorentina. Ecco le parole di Stefano Mazzoldi, suo preparatore personale, a La Gazzetta dello Sport: “Sta molto bene muscolarmente, è chiaro, non ha il ritmo partita, può tranquillamente fare mezz’ora o 45 minuti. Giovedì Gilardino lo farà giocare sicuro, Balotelli può fare solo meglio rispetto a chi c’è già. È carichissimo, l’unico rischio è quello di voler spaccare troppo il mondo”.

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