Balotelli in campo contro la Fiorentina? Il suo preparatore: "Gila lo lancerà una mezz'ora o 45 minuti"
Può solo fare meglio rispetto a chi c'è già
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2024 19:56
Mario Balotelli è un calciatore del Genoa. La sua prima partita con la maglia rossoblù potrebbe essere proprio giovedì contro la Fiorentina. Ecco le parole di Stefano Mazzoldi, suo preparatore personale, a La Gazzetta dello Sport: “Sta molto bene muscolarmente, è chiaro, non ha il ritmo partita, può tranquillamente fare mezz’ora o 45 minuti. Giovedì Gilardino lo farà giocare sicuro, Balotelli può fare solo meglio rispetto a chi c’è già. È carichissimo, l’unico rischio è quello di voler spaccare troppo il mondo”.
https://www.labaroviola.com/pardo-ora-la-fiorentina-vive-una-fase-di-crescita-fisiologica-palladino-sta-prendendo-le-misure/274488/