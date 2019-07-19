Corriere Fiorentino, i viola sono a caccia di calciatori d'esperienza. Borja Valero e Llorente nel mirino ma...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è a caccia di calciatori d'esperienza sia per il centrocampo che l'attacco. Il nome a metà campo è quello di Borja Valero ma oltre alle alt...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è a caccia di calciatori d'esperienza sia per il centrocampo che l'attacco. Il nome a metà campo è quello di Borja Valero ma oltre alle alte richieste dell'Inter ha un ingaggio molto alto (circa 3 milioni). Per quanto riguarda l'attacco il nome è quello di Fernando Llorente, l'attaccante è svincolato ma al Tottenham percepiva uno stipendio pari a 4 milioni. Due calciatori interessanti per far crescere i giovani ma sono due trattative piuttosto complicate.