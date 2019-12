Questo un estratto del giornalista di Sky Marchetti, che ha scritto su Tuttomercatoweb:

“L’Inter sta valutando l’ipotesi di scambio Llorente-Politano (posto che comunque l’intenzione iniziale sarebbe quella di vendere l’esterno nerazzurro, magari alla Fiorentina, che aveva manifestato il proprio interesse anche ad agosto) e che in realtà con il rientro di Sanchez non avrebbe necessità di prendere per forza in avanti”.