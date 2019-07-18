Incontro interlocutorio tra Pradè e gli agenti di Llorente. L'attaccante valuterà tutte le offerte ricevute

La Fiorentina punta Fernando Llorente, l’attaccante basco potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto offensivo viola. Per il classe ‘85 si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l’esperienza...

La Fiorentina punta Fernando Llorente, l’attaccante basco potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto offensivo viola. Per il classe ‘85 si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. Due anni in Inghilterra al Tottenham, ora è svincolato e deve scegliere la sua prossima destinazione. In questo senso è molto forte il pressing della Fiorentina, tanto che nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra gli agenti di Llorente, tra cui Frank Trimboli della Base Soccer, e Pradè. Si è trattato di un incontro interlocutorio perchè il giocatore vuole comunque valutare tutte le offerte che gli sono arrivate, soprattutte quelle recapitate da squadre che giocano la Champions. L'attaccante ha comunque aperto all'Italia, quindi rimane aperto uno spiraglio per vederlo alla Fiorentina.

Gianlucadimarzio.com