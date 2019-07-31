Tuttosport, se parte Simeone la Fiorentina punta Llorente e Lammers
Secondo quanto riporta Tuttosport, saranno valutate le offerte che arriveranno per Giovanni Simeone. In caso d'addio del Cholito, la Fiorentina punterà l'esperto attaccante Fernando Llorente e sul gio...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 11:30
Secondo quanto riporta Tuttosport, saranno valutate le offerte che arriveranno per Giovanni Simeone. In caso d'addio del Cholito, la Fiorentina punterà l'esperto attaccante Fernando Llorente e sul giovane talentino del PSV Sam Lammers. Gli olandesi lo valutano 9 milioni.