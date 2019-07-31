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Tuttosport, se parte Simeone la Fiorentina punta Llorente e Lammers

Secondo quanto riporta Tuttosport, saranno valutate le offerte che arriveranno per Giovanni Simeone. In caso d'addio del Cholito, la Fiorentina punterà l'esperto attaccante Fernando Llorente e sul gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 11:30
Tuttosport, se parte Simeone la Fiorentina punta Llorente e Lammers - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Tuttosport, saranno valutate le offerte che arriveranno per Giovanni Simeone. In caso d'addio del Cholito, la Fiorentina punterà l'esperto attaccante Fernando Llorente e sul giovane talentino del PSV Sam Lammers. Gli olandesi lo valutano 9 milioni.

 

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