TMW, l'agente di Llorente ha incontrato al centro sportivo i viola. La Fiorentina prova ad aggiudicarselo
Franck Trimboli, agente che cura gli interessi di Fernando Llorente insieme al fratello dello spagnolo è arrivato al centro sportivo della Fiorentina dove incontrerà sia Joe Barone che Daniele Pradè....
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 18:24
Franck Trimboli, agente che cura gli interessi di Fernando Llorente insieme al fratello dello spagnolo è arrivato al centro sportivo della Fiorentina dove incontrerà sia Joe Barone che Daniele Pradè. I viola provano a battere il Napoli e ad aggiudicarsi il centravanti ma servirà un'offerta molto importante.
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