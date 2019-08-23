TMW, l'agente di Llorente ha incontrato al centro sportivo i viola. La Fiorentina prova ad aggiudicarselo

Franck Trimboli, agente che cura gli interessi di Fernando Llorente insieme al fratello dello spagnolo è arrivato al centro sportivo della Fiorentina dove incontrerà sia Joe Barone che Daniele Pradè....

Franck Trimboli, agente che cura gli interessi di Fernando Llorente insieme al fratello dello spagnolo è arrivato al centro sportivo della Fiorentina dove incontrerà sia Joe Barone che Daniele Pradè. I viola provano a battere il Napoli e ad aggiudicarsi il centravanti ma servirà un'offerta molto importante.

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