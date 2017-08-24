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Marcos Llorente: "Sapevamo che la viola ci avrebbe complicato le cose, ieri buona chance per i giovani"

Marcos Llorente,uno dei giovani più promettenti della cantera madridista, ha parlato ai media spagnoli dopo la gara di ieri sera: "Sapevamo che la Fiorentina ci avrebbe complicato le cose. E' stata un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 12:08
Marcos Llorente: "Sapevamo che la viola ci avrebbe complicato le cose, ieri buona chance per i giovani" -
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Marcos Llorente,uno dei giovani più promettenti della cantera madridista, ha parlato ai media spagnoli dopo la gara di ieri sera: "Sapevamo che la Fiorentina ci avrebbe complicato le cose. E' stata una serata positiva, specialmente perché hanno potuto giocare i più giovani. Il nostro inizio anno è stato incredibile".

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