Marcos Llorente: "Sapevamo che la viola ci avrebbe complicato le cose, ieri buona chance per i giovani"

Marcos Llorente,uno dei giovani più promettenti della cantera madridista, ha parlato ai media spagnoli dopo la gara di ieri sera: "Sapevamo che la Fiorentina ci avrebbe complicato le cose. E' stata un...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2017 12:08

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