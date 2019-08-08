CorSport, il Napoli ha chiesto informazioni sull'attaccante svincolato Fernando Llorente
Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiesto informazioni per l'attaccante Fernado Llorente ex Tottenham. Il giocatore era stato accostato anche alla Fiorentina. Per era è solamente un'idea d...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 13:31
Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiesto informazioni per l'attaccante Fernado Llorente ex Tottenham. Il giocatore era stato accostato anche alla Fiorentina. Per era è solamente un'idea del Napoli.