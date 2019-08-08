CorSport, il Napoli ha chiesto informazioni sull'attaccante svincolato Fernando Llorente

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiesto informazioni per l'attaccante Fernado Llorente ex Tottenham. Il giocatore era stato accostato anche alla Fiorentina. Per era è solamente un'idea d...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2019 13:31

SWANSEA, WALES - SEPTEMBER 11: Fernando Llorente of Swansea City arrives prior to the Premier League match between Swansea City and Chelsea at The Liberty Stadium on September 11, 2016 in Swansea, Wales. (photo by Athena Pictures/Getty Images)

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