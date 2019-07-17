Sky, la Fiorentina è interessata a Llorente, finalista di Champions League con il Totthenam

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’interesse di Rocco Commisso su Llorente è forte. Lo spagnolo si è detto disponibile a tornare in Italia. Gli spurs vorrebbe tenerlo per un altro an...

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’interesse di Rocco Commisso su Llorente è forte. Lo spagnolo si è detto disponibile a tornare in Italia. Gli spurs vorrebbe tenerlo per un altro anno, ma il bomber sarebbe una seconda scelta, mentre l'idea di trovare spazio nella nuova Fiorentina gli piacerebbe molto

La @acffiorentina su #LLorente (ex @juventusfc e @SpursOfficial): ne parliamo tra poco alle 23 a #calciomercato su @SkySport