"Si complica la pista Llorente-Fiorentina, il Tottenham vuole offrire il rinnovo al centravanti"
Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com:"Più difficile invece per i Viola arrivare a Llorente. Il Tottenham aveva lasciato il giocatore in scadenza, ma ora semb...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 02:44
Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com:
"Più difficile invece per i Viola arrivare a Llorente. Il Tottenham aveva lasciato il giocatore in scadenza, ma ora sembra ripensarci e sarebbe pronto a rinnovare per altri due anni a quattro milioni netti. Offerta reale o manovra di disturbo ispirata dall’entourage di Llorente per alzare la posta? Lo sapremo presto."