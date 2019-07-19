Labaro Viola

"Si complica la pista Llorente-Fiorentina, il Tottenham vuole offrire il rinnovo al centravanti"

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com:"Più difficile invece per i Viola arrivare a Llorente. Il Tottenham aveva lasciato il giocatore in scadenza, ma ora semb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 02:44
"Si complica la pista Llorente-Fiorentina, il Tottenham vuole offrire il rinnovo al centravanti" -
News
Fiorentina
Tottenham
Llorente
Condividi

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com:

"Più difficile invece per i Viola arrivare a Llorente. Il Tottenham aveva lasciato il giocatore in scadenza, ma ora sembra ripensarci e sarebbe pronto a rinnovare per altri due anni a quattro milioni netti. Offerta reale o manovra di disturbo ispirata dall’entourage di Llorente per alzare la posta? Lo sapremo presto."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok