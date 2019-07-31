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Fiorentina alla ricerca del suo vero nove. Gli svincolati Balotelli e Llorente sono le due possibilità

Secondo quanto si legge su le pagine di Repubblica Boateng è stato accolto come uomo con grande esperienza in grado di poter aiutare i giovani a crescere. In campo può giocare da mezzala offensiva opp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 09:24
Fiorentina alla ricerca del suo vero nove. Gli svincolati Balotelli e Llorente sono le due possibilità -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto si legge su le pagine di Repubblica Boateng è stato accolto come uomo con grande esperienza in grado di poter aiutare i giovani a crescere. In campo può giocare da mezzala offensiva oppure da falso nove e nello spogliatoio può essere un leader. La Fiorentina però è alla ricerca del suo vero nove. I due nomi più insistenti sono quelli di Balotelli e di Llorente, entrambi svincolati.

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