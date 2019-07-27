Labaro Viola

Vlahovic resterà alla Fiorentina, bocciati sia Balotelli che Llorente, non verranno acquistati per scelta viola

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic è stato promosso a pieni voti. Quindi resta. E resterà anche Simeone se il Cholito accetterà di giocarsi alla pari con il giovane talento serbo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 11:09
Vlahovic resterà alla Fiorentina, bocciati sia Balotelli che Llorente, non verranno acquistati per scelta viola -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Balotelli
Vlahovic
Llorente
Condividi

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic è stato promosso a pieni voti. Quindi resta. E resterà anche Simeone se il Cholito accetterà di giocarsi alla pari con il giovane talento serbo la maglia di titolare. In questo momento Vlahovic è il preferito di Montella. Il vertice con Commisso ha portato alla bocciatura sia di Llorente sia di Balotelli. Per il ruolodi centravanti la Fiorentina è a posto. Nel vertice americano è stata bocciata anche l’ipotesi Cutrone.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok