Vlahovic resterà alla Fiorentina, bocciati sia Balotelli che Llorente, non verranno acquistati per scelta viola

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic è stato promosso a pieni voti. Quindi resta. E resterà anche Simeone se il Cholito accetterà di giocarsi alla pari con il giovane talento serbo...

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic è stato promosso a pieni voti. Quindi resta. E resterà anche Simeone se il Cholito accetterà di giocarsi alla pari con il giovane talento serbo la maglia di titolare. In questo momento Vlahovic è il preferito di Montella. Il vertice con Commisso ha portato alla bocciatura sia di Llorente sia di Balotelli. Per il ruolodi centravanti la Fiorentina è a posto. Nel vertice americano è stata bocciata anche l’ipotesi Cutrone.