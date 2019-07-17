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Llorente prende in considerazione la Fiorentina, da svincolato potrebbe essere il colpo viola per l'attacco

Potrebbe tornare in Italia Llorente. Dopo il biennio al Tottenham, per l'attaccante basco si è presentata la possibilità di un passaggio alla Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo per il reparto off...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 01:05
Llorente prende in considerazione la Fiorentina, da svincolato potrebbe essere il colpo viola per l'attacco - SWANSEA, WALES - SEPTEMBER 11: Fernando Llorente of Swansea City arrives prior to the Premier League match between Swansea City and Chelsea at The Liberty Stadium on September 11, 2016 in Swansea, Wales. (photo by Athena Pictures/Getty Images)
SWANSEA, WALES - SEPTEMBER 11: Fernando Llorente of Swansea City arrives prior to the Premier League match between Swansea City and Chelsea at The Liberty Stadium on September 11, 2016 in Swansea, Wales. (photo by Athena Pictures/Getty Images)
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Potrebbe tornare in Italia Llorente. Dopo il biennio al Tottenham, per l'attaccante basco si è presentata la possibilità di un passaggio alla Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Dal 2013 al 2015 alla Juventus, Llorente ha già avuto modo di conoscere la Serie A. I primi contatti sono stati avviati, con il giocatore che vuole valutare altre offerte: è svincolato, gli Spurs potrebbero anche proporgli il rinnovo per un altro anno. L'interesse da parte di Commisso è forte.

GianlucaDiMarzio.com

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